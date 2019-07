17-07-2019, Redactie

Brommer en auto botsen bij Pekela

Oude Pekela - De bestuurder van een brommer is woensdagmiddag om 15:10 uur op de Haanswijk in Oude Pekela tegen een auto gebotst. De schade was fors.

Een ambulance kwam ter plaatse. De oorzaak is nog niet bekend. De politie noteerde de gegevens.