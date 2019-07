17-07-2019, Facebook Ommelanden Midden Politie

Brandstichter Kielwindeweer staat op beeld (Video)

Kiel Windeweer - Zondag 7 juli 2019 is er in de vroege ochtend brand gesticht op het adres Vossenburg 1 te Kielwindeweer. Hierbij zijn twee loodsen afgebrand en zo'n 100.000 kuikens om het leven gekomen.

De politie is op zoek naar getuigen die ons meer kunnen vertellen over de brand. Tevens beschikken zij over camerabeelden waarop rond het tijdstip van de brand een man te zien is.

Wij roepen hem dringend op om zich te melden, anders worden op korte termijn deze beelden vrijgegeven.

Tips 09008844

