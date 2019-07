17-07-2019, Martin Baar & Martin Nuver video

Grote buitenbrand in Aduard (Video)

Aduard - Op de Albert Harkemaweg in Aduard is woensdag om 18:00 uur een grote brand uitgebroken naast een pand. De brandweer schaalde op naar grote brand, omdat er weinig water beschikbaar was.



Er komt veel rook vrij bij de afvalbrand. Hij was op grote afstand te zien. Houdt deuren en ramen gesloten. De brandweer is nog uren aan het nablussen. De oorzaak is niet bekend. Er brand vooral hout. Update 20:25 uur: Aduard: De brandweer heeft het blussen gestaakt. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat we meer hitte krijgen in de houtbult. Doordat we meer hitte krijgen stijgt de rook en zorgen we voor minder overlast in de directe omgeving van de brand. Update @brwgroningen 23:30 uur: we zullen gedurende de avond en nacht nog druk bezig zijn aan de Albert Harkemaweg. Ons advies blijft dan ook onverminderd: Bij last van rook, houdt ramen en deuren gesloten en schakel ventilatie uit Tv Noord (+Video)

Dvhn