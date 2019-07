18-07-2019, Oogtv.nl (Bron)

Politie pakt 26 jongeren op in 6 maand

Groningen - De politie heeft vanaf maart in totaal 26 verdachten aangehouden voor straatroven, openlijk geweld en diefstal van tientallen scooters vooral in het noorden van de stad. Dat meldt de politie.