Brand Aduard onder controle na hele nacht blussen (Video)

Aduard - Gistermiddag (woensdag 17 Juli) even voor zes uur kreeg de brandweer een melding van een brand in een gebouw aan de Albert Harkemaweg in Aduard. Twee tankautospuiten rukten uit naar de brand.







De brandweer wist al snel dat het niet bleek te gaan om een brand in een gebouw maar om een grote bult met hout die in de brand stond.

Volgens een omstander bleek het te gaan om een bult houtsnippers, houtresten, en houtblokken.





Veertig minuten na de eerste melding schaalde men op naar grote brand. De brandweer kreeg het vuur maar niet onder controle en het laaide steeds weer op.





Om 20:30 uur werd het grote schuimblusvoertuig van brandweer Delfzijl naar Aduard gestuurd. Deze kon met een waterkanon de brand bestrijden. Samen met twee hoogwerkers en een waterkanon heeft de brandweer de bult hout bestreden.





De brandweer is sinds gisteravond bezig met het vuur uit te krijgen. Ook vannacht werd er volop geblust. Vanmorgen om 07:30 uur werd het sein brand meester gegeven. Na ruim 12 uren blussen wist de brandweer het vuur te doven.









