18-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Fietser gewond na aanrijding met auto

Groningen - Bij een ongeval bij de Reitdiephaven is donderdagmiddag een fietser gewond geraakt.

Het ongeval gebeurde voor het winkelcentrum. Een automobilist zag vermoedelijk twee fietsers over het hoofd, waarna men in botsing kwam. Eén persoon is in de ambulance gecontroleerd. De ongevallen inspecteur van de politie is ter plekke voor onderzoek.