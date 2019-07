18-07-2019, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Scooter contra auto in Lewenborg

Groningen - Op de Meerpaal in de wijk Lewenborg is donderdagavond een bezorgscooter op een auto gebotst.

De oorzaak is nog onbekend. De scooterrijder is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De politie zette het ongeval op papier.