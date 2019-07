18-07-2019, Martin Nuver redactie & Rowin Paapst & Patrick wind & Renée Leemhuis

Zeer grote brand bij massagesalon Oliemuldersweg (Video)

Groningen - De brandweer is donderdagavond om 23:00 uur uitgerukt voor een zeer grote brand aan de Oliemuldersweg in de stad. Bij de brand vielen geen gewonden.

Voorzover bekend waren er geen mensen in het pand tijdens het uitbreken. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Naast het pand staat een benzinestation. De omgeving is geëvacueerd. Er werd grip 1 gegeven. Ook werd een peloton brandweer opgestart. Ook werd een NL alert uitgegeven vanwege de rook.

Quote brandweer

01.10 uur meldt Oogtv:





“De brand is onder controle”, laat een woordvoerder van de brandweer weten. “Dit betekent dat het vuur zich niet verder uit kan breiden naar omliggende gebouwen. We zijn nog wel enige tijd bezig met nabluswerkzaamheden. Een deel van de bewoners die hun woningen moesten verlaten kunnen weer terug naar hun huizen. Omdat er nog wel steeds rook vrij komt blijft ons advies om ramen en deuren gesloten te houden.”

00.49

In totaal zijn er veertig woningen ontruimd. Eerder in dit liveblog viel al te lezen dat deze mensen opgevangen werden bij Kwik-Fit aan het Damsterdiep. Vanaf deze plek wordt gezocht naar opvanglocaties waar de geëvacueerde bewoners de nacht door kunnen brengen. Vanwege de rookontwikkeling is het volgens de brandweer niet mogelijk dat deze mensen vannacht terug gaan naar huizen.

00.38 uur



De brandweer laat weten dat het de massagesalon gecontroleerd uit laat branden. Het pand moet als verloren worden beschouwd. De brand heeft de afgelopen uren flink wat bekijks getrokken. Politieagenten zorgden ervoor dat men op veilige afstand bleef. Op social media circuleren foto’s uit verschillende delen van de stad waaruit blijkt dat de rookpluim tot in de verre omtrek te zien is geweest.

Dikke rook trok over het midden v/d hele Oosterparkwijk

Nos

Oogtv(beelden vrijdag op tv)