20-07-2019, Rtvnoord.nl bron

Gewonde na ruzie in Delfzijl

Delfzijl - De politie heeft vrijdagavond een gewonde man aangetroffen aan de Uilenhoek in Delfzijl. Dat meldt Rtv noord.nl

Volgens een woordvoerder van de politie is er mogelijk sprake geweest van een schietincident.

'Er is in ieder geval sprake van ruzie geweest in de woning waar poolshoogte werd genomen', laat de woordvoerder weten. Er werden geen andere personen in de woning aangetroffen.

