20-07-2019, Martin Nuver 112Gr. archief & foto 1 @brwGroningen

Nabluswerkzaamheden Aduard afgerond

Aduard - Ook zaterdagmorgen was de brandweer van Zuidhorn nog aan het nablussen bij Aduard. Dit doet de brandweer i.s.m. het bedrijf.

ij deze bluswerkzaamheden komt extra rook vrij die in een deel van het dorp tot overlast zou kunnen leiden. Afgelopen woensdagavond was daar een forse buitenbrand. Zaterdagmiddag was de brand uit. De eigenaar houdt de situatie in de gaten.

Archief

Archief video hieronder