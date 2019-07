20-07-2019, Mark Heikens & Gijs Bouman

Kortsluiting in TL armatuur bij kringloopwinkel

Appingedam - De brandweer moest zaterdagmorgen om 10:00 uur naar de Energieweg in Appingedam. In het pand was kortsluiting ontstaan in een TL-armatuur.

Het pand werd even ontruimd. De brandweer deed een nacontrole. De situatie was snel onder controle.