Ongeval in pand Havenstraat

Groningen - Zaterdagmiddag om 16:36 uur een melding van een ongeval binnen (persoon bekneld) aan de Havenstraat in Groningen.

De brandweer was niet meer nodig aldus de voorlichter. Het is onbekend wat er exact aan de hand was. 1 persoon raakte gewond en ging naar een ziekenhuis met onbekende verwondingen.