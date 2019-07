21-07-2019, Melarno Kraan - 112Groningen.nl

Auto belandt in de sloot in Scheemda

Scheemda - Op de Oosterweg in Scheemda is zondagavond een auto in een sloot langs de weg belandt.

De auto is door een nog onbekende oorzaak in de sloot terecht gekomen. Er raakte niemand gewond. Een berger zal de auto uit de sloot halen.