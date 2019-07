22-07-2019, Joey Lameris & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Portiek ontruimd na woningbrand (Video)

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagmorgen gealarmeerd voor een woningbrand aan de Waterloolaan in de stad.

Het betrof een brand op de bovenste verdieping van een portiek flat. Vanaf buiten was er rook zichtbaar onder het dak.





De portiek werd ontruimd en de bewoners stonden in hun badjassen buiten. Een ambulance is ter plekke gekomen om eventuele slachtoffers te helpen. De oorzaak van de brand is onbekend





Eén persoon is ter controle meegenomen naar het ziekenhuis.

Stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen.

Update:

De brandweer heeft maandagmorgen bekend gemaakt dat de brand niet in een woning heeft gewoed maar alleen in de portiek. Wel zijn er meerdere woningen ontruimd.

RTVNoord

DVHN