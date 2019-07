22-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Maandagochtend spits rustiger verlopen dan vorgie week

Groningen - De maandagochtend spits is relatief beter verlopen dan vorige week. Na een week hebben de meeste automobilisten ervoor gekozen toch maar via de Westelijke, Noordelijke en oostelijke Ringweg te rijden, in plaats van binnendoor via sluiproutes.

Ondanks dat de ochtendspits van vandaag rustiger is verlopen is het lang nog niet minder druk rondom de stad. Veel mensen moeten toch in de stad aan het werk en kiezen er dus voor om binnendoor te gaan. Aanpak Ring Zuid blijft automobilisten toch aanraden de omleidingen te volgen.