22-07-2019, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Station Europapark maakt plaatst voor extra spoor en zijperron

Groningen - Aan de kant van de Helperzoom wordt de komende tijd hard gewerkt aan een extra zijperron bij het station Europapark. Dit perron is nodig omdat treinen vanuit Leeuwarden, Delfzijl en Roodschool in de toekomst doorrijden naar station Groningen Europapa

Het extra spoor en zijperron komen aan de kant van de Helperzoom. Reizigers kunnen nieuwe zijperron bereiken via een trap of via de lift. Er is al een geluidsscherm geplaatst op het station.





Ook is er de afgelopen weken hard gewerkt aan een nieuwe tijdelijke trap aan de Helperzoom. De huidige trap wordt afgesloten omdat men daar bezig gaat.

Keervoorziening

Doordat de treinen vanuit Leeuwarden straks doorrijden naar station Europapark moet er een keervoorziening komen. De keervoorziening bestaat uit een aantal wissels en een zogenoemd tussenspoor. Dat betekent in de praktijk dat de machinist de trein kan stilzetten op het tussenspoor. Daar stapt hij uit de trein om naar de andere kant te lopen, om daarna weer terug te rijden richting station Groningen Europapark en station Groningen.

De keervoorziening komt tussen station Europapark en de bestaande fietstunnel vlakbij de Bloemersmaborg.De uitbreiding van het station Europapark zou volgens de planning in 2020 klaar moeten zijn voor gebruik.