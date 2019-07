23-07-2019, Oogtv.nl (Bron)

KNMI: Code oranje voor ‘aanhoudende extreme hitte’

Groningen - Vanaf dinsdagochtend heeft het KNMI ‘code oranje’ afgegeven voor extreme hitte. Code oranje is van kracht voor het hele land behalve het Waddengebied. Dat meldt Oogtv.nl

Vanwege de aanhoudende hitte is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Dit plan treedt in werking als het vier dagen achter elkaar boven 27 graden wordt. Code oranje wordt afgegeven als het tenminste drie dagen achter elkaar 30 graden of meer is, met een minimumtemperatuur van 18 graden. Vorig jaar was de eerste keer dat code oranje werd afgegeven.

