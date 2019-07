23-07-2019, ingezonden mededeling

Waarom is het verstandig om een reisverzekering af te sluiten?

Groningen - De examens zijn weer achter de rug. Dat betekent dat veel scholieren uit Groningen naar een zonnige bestemming vliegen om te genieten van een welverdiende vakantie.

Om onbezorgd van de vakantie te kunnen genieten, is het handig om een reisverzekering af te sluiten. Het afsluiten van deze verzekering is een kleine moeite, maar kan voor reizigers heel veel zorgen besparen.

Waarom een reisverzekering?

Vakantiegangers die in het bezit zijn van een reisverzekering zijn verzekerd tegen materiële schade en letselschade die zij tijdens hun reis oplopen. Men is dus niet alleen goed verzekerd als zij medische hulp nodig hebben, ook hun persoonlijke bezittingen zijn verzekerd met deze verzekering. Onvoorziene gebeurtenissen en andere ongemakken worden vergoed met deze verzekering. De vier belangrijkste verzekerde onderdelen zijn: bagagedekking, medische kosten, hulpverlening alarmcentrale en SOS-kosten en repatriëring (eventuele terugkeer naar Nederland).

Medische kosten in het buitenland

Over het algemeen worden medische kosten in het buitenland vergoed door de zorgverzekering. Deze vergoeding kan te laag zijn, omdat de zorgverzekeraar uitgaat van de kosten die men voor een behandeling in Nederland betaalt. Hierdoor kan het zo zijn dat men alsnog een gedeelte van de kosten zelf moet betalen. Deze kosten kan men meeverzekeren via een aanvullende zorgverzekering. Het is ook mogelijk om deze kosten te verzekeren via de dekking geneeskundige kosten op de reisverzekering. Als men van plan is om op wintersport te gaan of om op hun vakantie gevaarlijke sporten uit te oefenen, dan hebben zij ook een dekking voor gevaarlijke sporten nodig.

Kortlopende of doorlopende reisverzekering

Als consumenten een reisverzekering afsluiten, kunnen zij kiezen uit twee varianten: de kortlopende en de doorlopende reisverzekering. Voor mensen die niet vaker dan een of twee keer per jaar op vakantie gaan, is de kortlopende reisverzekering voldoende. Deze verzekering wordt afgesloten op het moment dat de reis of vakantie wordt geboekt. De premiebetaling is eenmalig en wanneer de vakantie is afgelopen, stopt ook de reisverzekering. Voor degene die vaker per jaar op vakantie gaan, is een doorlopende reisverzekering de beste optie. Hiermee zijn zij het hele jaar door verzekerd, bijvoorbeeld ook tijdens weekendjes weg.

Wel of geen annuleringsverzekering afsluiten?

Vaak kan men bij de reisverzekering ook een annuleringsverzekering afsluiten. Een annuleringsverzekering biedt de klant dekking als zijn of haar niet doorgaat of voortijdig moet worden afgebroken. Bijvoorbeeld door ziekte of het overlijden van een familielid. Het is mogelijk om een annuleringsverzekering als aanvullende module bij de doorlopende reisverzekering af te sluiten. Hierdoor betaalt men dus extra premie. Daarnaast kan men ook een kortlopende annuleringsverzekering afsluiten. De premie van een kortlopende annuleringsverzekering bedraagt ongeveer 3,5 tot 4,5 procent van de volledige reis- of huursom. Gezien de hoge kosten, is het verstandig om bij goedkope reizen het annuleringsrisico zelf te dragen. Lang niet alle situaties worden namelijk vergoed. Bij dure of verre reizen is het wel verstandig om een annuleringsverzekering af te sluiten.