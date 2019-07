23-07-2019, Martin Nuver 112Gr. & Joey Lameris

Stremming Oostersluis weer verholpen (Video)

Groningen - De Oostersluis in de stad is sinds dinsdagmorgen 07:15 uur al gestremd voor vaarverkeer. Daardoor kunnen ook de Oostersluisbruggen niet open. Het is een belangrijke vaarroute Lemmer/ Delfzijl.

Er worden duikers ingezet om het euvel te maken. Meerdere schepen liggen voor de sluis te wachten totdat de sluis het weer doet. Maar hoe lang de sluis en bruggen nog gestremd blijven is niet bekend. Update: De oorzaak was volgens Rijkswaterstaat een kapotte bovendeur in de sluis. Ook lag er rommel voor de deuren. De stremming was om 13:15 uur voorbij, er liggen een hoop schepen inmiddels. Zie ook omleiding via OOG Tv Noord Oogtv