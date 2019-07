23-07-2019, Mark Heikens 112Gr.

Traumahelikopter ingezet in Siddeburen

Siddeburen - De traumahelikopter is dinsdagmiddag ingezet voor een incident aan de Eideweg tussen Siddeburen en Noordbroek.

Volgens ooggetuigen was een fietser hard ten val gekomen. Ambulancedienst ontfermde zich over de slachtoffer(s). De politie kwam ter plaatse voor de afzetting. De Eideweg tussen Siddeburen en Noordbroek is korte tijd gestremd geweest.

De fietser is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.