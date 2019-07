23-07-2019, Marc Dol 112gr.

Steekpartij Stationsstraat Stadskanaal

Stadskanaal - Dinsdagavond om 20:37 uur kreeg de politie een melding van een steekpartij aan de Stationsstraat in Stadskanaal. Eén persoon raakte gewond.

De toedracht is nog onbekend. De politie doet ter plaatse onderzoek. Het is nog niet bekend of er iemand is aangehouden. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.