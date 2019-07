23-07-2019, Patrick Wind 112Gr. gsm foto`s

Kat in een boom

Groningen - Bij de Steentilbrug in de stad zat dinsdagavond om 22:00 uur een kat in een boom, deze durfde er niet meer uit.

De brandweer heeft het dier uit de boom gehaald. De brandweer is er voor redding van mens en dier.