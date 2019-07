24-07-2019, Facebook Ommelanden West Politie

Getuigen gezocht: Doorrijden na ongeval

Slaperstil - Op 15 juli rond 16:45 uur heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de kruising Friesestraatweg en de Zijlvesterweg bij Slaperstil.

Hierbij is een scooterrijder ten val gekomen en is de automobilist(e), die geen voorrang had verleend, doorgereden.

Graag wil de politie in contact komen met de bestuurder van de auto voor de afhandeling van de schade. Ook eventuele getuigen mogen zich melden via 0900-8844.

(Zaaknummer: 2019187824)