24-07-2019, Politie , bron, Twitter & Gerrie de Groot 112Gr.

Inval: Voertuigen in beslag bij bedrijfspand in Zuidbroek (Update)

Zuidbroek - Bij een lopend onderzoek heeft de politie woensdagmiddag bij een autobedrijf aan de Beneluxweg in Zuidbroek een inval gedaan en voertuigen in beslag genomen. Dat meldt Ramona Venema van de politie.