24-07-2019, ingezonden mededeling

Hoe politie-agenten peelers werden en uiteindelijk Bobby als bijnaam kregen

Groningen - Bobby, is een jongensnaam. In Engeland is dat zeker een gangbare naam. Bij ons zou dat al gauw Bob worden. Maar er is meer te vertellen over die naam Bobby.

Tegelijkertijd is het namelijk ook de bijnaam of koosnaam van een politieagent uit het Verenigd Koninkrijk. Maar er is meer.

De naam is afkomstig van: Sir Robbert ‘Bobby’ Peel. De man leefde van 1788 tot 1850 en was ooit premier van Engeland (1834-1835 en van 1841 tot 1846). Hij had rechten gestudeerd en stond in het parlement bekend om zijn opvallende toespraken.

Als Minister van Binnenlandse zaken zette hij zijn stempel op de politiemacht in de stad Londen. Dat was in de jaren twintig van de vorige eeuw hard nodig, want het was chaos in de stad en er was veel criminaliteit.

Politie-eenheid van Peelers

Dat daar iets aan gedaan moest worden, was wel duidelijk. Maar wat? Peel greep in, formeerde een sterk politiecorps. Een speciale politie-eenvoud die bekend stonden onder de naam ‘Peelers’. Gevolg van deze reorganisatie: een daling van de criminaliteit in de stad. Sinds die tijd wordt een Engelse agent ook wel een peeler genoemd, naar zijn achternaam. Toch klonk de naam bobby een stuk leuker en tot op de dag van vandaag wordt die term nog gebruikt.

Mag overigens niet onvermeld blijven dat Peel meer deed dan het verbeteren van de veiligheid. Hij stelde een maximaal aantal uren in dat kinderen en vrouwen in een fabriek mochten werken. Ook riep hij een veiligheidsstandaard in het leven voor machines. Eigenlijk maakte hij daarmee het karwei van zijn vader af die als politicus al hervormingen van de werkomgeving had ingezet. In het begin van de negentiende eeuw.

Zelfs na zijn politieke carrière hield Peel fans over die Peelites werden genoemd. Hij bleef sterke principes houden en had nog af en toe wat in de melk te brokkelen onder meer bij de vooruitgang van de vrije handel van de Britten. De naam Bobby bleef ook bestaan.

Bobby de agent

Even terug naar Bobby de agent. Er zijn nog meer bijnamen voor politieagenten. Iedereen heeft wel eens gehoord van blauwe pet, Bromsnor, diender, hoeders van de weg en jut. Maar een koddebeier en pit zijn minder bekend. Een stille of Zwaantje, de motoragent.

In het buitenland wordt naast Bobby, ook Chippie en Cop gebezigd. In Frankrijk heet een agent een Flic of een Poulet. Een kip dus. Die vertaling kennen wij in Nederland ook, maar dan voornamelijk voor de Amsterdamse agent. Gaat hij te paard als ‘bereden politie’ dan noem je hem een knolkip.