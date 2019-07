24-07-2019, Melarno Kraan 112Gr.,

Brugdek N367 gestremd door extreme hitte

Winschoten - De Renselbrug in de N367 /Oostelijke Rondweg in Winschoten raakte woensdagmiddag om 15:30 uur gestremd. Het brugdek is uitgezet door de extreme warmte.