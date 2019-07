24-07-2019, Persbureaumeter video Youtube

Explosief in vijver Zuidlaren gevonden (Video)

Zuidlaren - In een vijver bij het Noordersanatorium in Zuidlaren hebben magneet vissers een explosief gevonden.

De omgeving is met linten ruim afgezet en er is een noodverordening van de gemeente Tynaarlo in werking gesteld waarbij het terrein verboden gebied is. Dit wordt met borden aangegeven. Het explosief werd dinsdag boven water gehaald en weer in het water terug gegooid. De EOD zal ter plaatse komen om het explosief onschadelijk te maken.