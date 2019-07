24-07-2019, Mark Heikens

Brug in Delfzijl gekoeld vanwege hittegolf

Groningen - ''Brug 15'' over het Eemskanaal aan de Hogelandsterweg in Delfzijl werd woensdagmiddag uren gekoeld. Dit doen ze om te voorkomen dat de brug zich uitzet en in storing komt te staan.

Het is onbekend of het scheepsvaartverkeer er hinder van heeft.