25-07-2019, 112Groningen.nl

Ringweg donderdagnacht dicht voor spoedreparatie

Groningen - De zuidelijke ringweg zal donderdagavond om 22:00 uur volledig worden afgesloten in verband met een spoedreparatie op de ringweg.

De Zuidelijke ringweg tussen Knooppunt Julianaplein en Knooppunt Europaplein is al afgesloten in verband met de zomerstremming, dit is in de richting van Drachten naar Hoogezand toe.





Vannacht zal de ringweg ook in de richting vanuit Hoogezand naar drachten dus afgesloten zijn. Morgen is dat wegdeel weer open.