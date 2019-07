25-07-2019, G. Twickler - 112Groningen & Youtube Meternieuws.nl

Acht kalveren dood na grote brand Eerste Exloërmond (Video)

Eerste Exloërmond (Dr.) - Aan de Eerste Exloërmond in Eerste Exloërmond is donderdag aan het einde van de middag brand ontstaan in een schuur.

In de schuur was hooi opgeslagen wat door een nog onbekende oorzaak in de brand is geraakt. Ook stonden er nog koeien in de schuur. De meeste konden op tijd worden gered. Acht kalveren hebben de brand niet overleefd. Diverse brandweerkorpsen werden gealarmeerd. Door gebrek aan bluswater werd er een groot water transport aan gelegd voor voldoende water. De naast gelegen stal werd nat gehouden om verdere brand te voorkomen. Naar verwachting zal het nablussen nog uren duren.