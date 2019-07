26-07-2019, 112Gr. & tekst Oogtv.nl

Oververhitte computer veroorzaakt woningbrand in Menadostraat

Groningen - Vrijdagochtend is in een woning in de Menadostraat een woningbrand ontstaan. Volgens de brandweer ontstond de brand door een oververhitte computer. Dat meldt Oogtv.nl