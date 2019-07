26-07-2019, Patrick Wind 112Gr.

Nacontrole Petrus Campersingel

Groningen - Vrijdagmiddag om 14:20 uur een nacontrole bij de Petrus Campersingel in Groningen. De brandweer kwam ter plaatse.

Ter plaatse was er vermoedelijk wat eten aangebrand in de keuken. De brandweer heeft de woning van de bewoonster even geventileerd.