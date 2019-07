27-07-2019, Oogtv.nl (Bron) & Patrick Wind 112Gr.

Botresten gevonden nabij naaktstrand (Video)

Groningen - Op een strand bij recreatiegebied Hoornse Plas aan de kant(Oude Badweg) van Eelderwolde is vrijdagavond een bot gevonden. Dat meldt Oogtv.nl. 112Groningen.nl kreeg een tip binnen.

De politie bevestigt dat er inderdaad botresten gevonden zijn. Het is onbekend of het bot van een mens of een dier is. De politie heeft het bot veiliggesteld. Dit zal de komende dagen nader onderzocht worden.

Tv Noord

112Haren