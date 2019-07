27-07-2019, Martin Baar & Robert v/d Veen

Melding steekincident Grijpskerk blijkt ruzie (Update)

Grijpskerk - In de Mr. de Muincklaan in Grijpskerk werd zaterdagmiddag rond 12:00 uur mogelijk iemand gestoken aldus de eerste melding. Later bleek het te gaan om een schermutseling en geen steekpartij. Er was een mes gezien.

De traumahelikopter kwam ook ter plaatse maar was niet nodig. Vermoedelijk gaat het om een ruzie. Wel werd 1 persoon aangehouden en meegenomen. De politie bekijkt wat er aan de hand is geweest en daaruit moet blijken wat er zich heeft afgespeeld.