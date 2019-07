27-07-2019, Mélarno Kraan - 112 Groningen

Zeer grote buitenbrand in Blijham (Video)

Blijham - Zaterdagmiddag woedde er een zeer grote buitenbrand aan de Nummerlaan in Blijham. De brandweer was met veel korpsen uitgerukt om de brand te bestrijden.

Door de brand, die begon bij een trekker, stond een groot graanveld snel in vuur en vlam. Door de wind had de brandweer grote moeite om de brand te bestrijden. Bij de brand werd de brandweer geholpen door boeren uit de omgeving. Ze probeerden een zogenaamde stoplijn te maken rondom de brand zodat deze zich niet verder kan verspreiden. Dit bleek goed te werken want de brand was daarna snel onder controle. De brandweer heeft vervolgens nog preventief de bermen natgemaakt. De rook trok in de richting van Blijham. De brandweer adviseerde via twitter en middels een NL-alert aan de omgeving om uit de rook te blijven endeuren en ramen en ventilatie uit te schakelen.