Brandweer Middelstum de markt op

Middelstum - Verspreid over de provincie Groningen zijn 39 brandweerposten. Post Middelstum is daar één van. Hier zijn 14 vrijwilligers actief om de nodige brandweerzorg te leveren.

Brandweer Middelstum zoekt mannen en vrouwen die de brandweerpost willen versterken!

Klaar staan voor je buren en voor de gemeenschap waarin je leeft, dat is waar je als brandweervrijwilliger voor staat! Past dat bij jou? De Middelstummers zoeken nieuwe 'parttime hero's'. In het bijzonder mensen die overdag in Middelstum zijn. Bijvoorbeeld omdat je daar werkt.

Zaterdag 27 juli stonden de vrijwilligers op de Streekproductenmarkt bij borgterrein Ewsum om vragen te beantwoorden over vrijwilligheid bij de brandweer. Ook konden bezoekers een stukje van het brandweerwerk zien.

Brand

Nadat het korps terug was op de kazerne werden ze opgeroepen voor een buitenbrand aan de Kansterweg tussen Kantens en Eppenhuizen. Hier was een stuk land in brand geraakt. De brandweer was de vlammen snel meester en keerde daarna terug naar de kazerne

Vergoeding

Brandweervrijwilligers ontvangen een financiele vergoeding voor de uren die zij maken. Vergaderingen, oefeningen, studie en de uitrukken worden per uur uitbetaald. Daarnaast is er nog een vaste jaarvergoeding.

Vele brandweerposten zoeken nieuwe vrijwilligers. Neem contact op met een brandweerpost in jouw buurt om te kijken naar de mogelijkheden. Vrijwilliger worden?

