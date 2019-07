27-07-2019, Martin Nuver & Wim Zijlema - 112Groningen.nl

Aanhanger met fruit gekanteld bij Hoogkerk

Groningen - Op de A7 ter hoogte van Hoogkerk is zaterdagavond een aanhanger gekanteld. De aanhanger was gevuld met aardbeien en bessen.

Twee rijstroken waren tijdelijk afgesloten voor de berging van de auto en de aanhanger. Het is onbekend waardoor de aanhanger is gekanteld.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Rond 19:50 uur waren de aardbeien en bessen van de rijbanen en waren de auto en de aanhanger geborgen. Het verkeer had lichte hinder van het ongeval.