27-07-2019, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Forse buitenbrand aan Jan Wolkerslaan

Groningen - De Groninger brandweer is zaterdagavond met meerdere eenheden uitgerukt voor een buitenbrand aan de Jan Wolkerslaan in de Villa-buurt.

Vijf minuten na de melding werd er door de brandweer 'middel brand' gemaakt. Eén extra tankautospuit en een schuimblusauto werden naar de melding toe gestuurd omdat de brand fors was. Het is onbekend wat er in de brand stond, ook over de oorzaak is niks bekend.

Later meer.