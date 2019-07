28-07-2019, DitisRoden.nl

Onkruid wegbranden gaat niet volgens plan in Roden

Roden - Zaterdagmiddag rond 14.20 uur werd de brandweer van Roden opgeroepen voor een brand bij een woning aan de Papenven.

Volgens omstanders was een bewoner bezig het onkruid weg te branden. Hierdoor vatte zijn coniferen brand die als schutting functioneerde. Door de wind verspreidde de brand zich naar de woning van de buren. Het houten schuur, dat tegen het huis aan zit, kreeg de volle laag net als het schuurtje van de bewoner zelf.





Omstanders kwamen snel met emmers water om de brand zo snel mogelijk te blussen. Toen de brandweer aan kwam, was het het merendeel van de brand geblust. De brandweer is een tijd bezig geweest met het na blussen om zeker te zijn dat er verder geen brandhaarden binnen de woning was van de buren. Na extra te blussen en metingen te hebben verricht hebben de bewoners geluk gehad dat de brand zich niet verder heeft verspreid binnenin de woningen.