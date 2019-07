28-07-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112gr

Autobrand in Wagenborgen

Wagenborgen - Zondagavond is de brandweer van Wagenborgen opgeroepen voor een autobrand aan de Zomerdijk net buiten Wagenborgen.

Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al onder de motorkap vandaan. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist te voorkomen dat de gehele auto uitbrandde. De auto raakte door de brand fors beschadigd en moest door een autoberger worden afgesleept. Over de oorzaak van de brand, is niks bekend.