Uitslaande brand in Nieuwe Pekela (Video)

Nieuwe Pekela - Zondag op maandagnacht heeft een grote uitslaande brand een woning en schuur aan de Molenstraat G zwaar beschadigd. Tijdens de brand kwam er veel rook vrij.

De brand, welke begonnen is in een schuur achter de woning, was bij aankomst van de brandweer al volledig uitslaand. Direct werd er opgeschaald naar middelbrand. De brandweer kon ondanks een snelle blussing niet voorkomen dat de brand oversloeg naar de woning.

Bij de brand is één persoon met rookinhalatie ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De schuur en bovenverdieping van de woning zijn compleet verwoest. De brandweer zal nog enige tijd aan het nablussen zijn.

