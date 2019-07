29-07-2019, Mark Heikens - 112Groningen.nl

Brand in transportband bij energiecentrale in Farmsum

Farmsum - Bij de BioEnergieCentrale Delfzijl aan het Metaalpark in Farmsum is maandagmorgen brand uitgebroken.

Om 09:10 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand op het terrein. Volgens de brandweer zou er een transportband met houtsnippers in de brand staan.





Na 20 minuten werd het sein brand meester gegeven en had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer voerde nog een nacontrole uit om er zeker van te zijn dat alle brandhaarden uit zijn.