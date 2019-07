29-07-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Brand in opslag van pelletkorrels

Farmsum - Bij een recyclebedrijf aan de Kranssteenweg in Farmsum is maandagochtend brand ontstaan in een loods.

In een opslag van pelletkorrels zou volgens de brandweer een smeulbrand zijn. Werknemers van het bedrijf zijn bezig de korrels met een shovel uit de loods te rijden waardoor de brandweer goed bij de smeulresten kan komen om deze af te blussen.