29-07-2019, 112Groningen.nl

Overleden vrouw aangetroffen in woning, politie start onderzoek

Groningen - In een woning aan de Wibenaheerd in Beijum is zondagavond een overleden persoon aangetroffen.

De politie deed ter plekke onderzoek naar de doodsoorzaak van de overleden persoon. De politie liet weten dat het om een overleden vrouw gaat. Of er in het onderzoek aanhoudingen worden verricht in niet bekend.