29-07-2019, Mark Heikens & Marc Zijlstra - 112Groningen.nl

Gasleiding geraakt bij werkzaamheden

Schildwolde - Aan de Hoofdweg in Schildwolde is bij rioolreinigingswerkzaamheden een gasleiding geraakt. De brandweer is met twee voertuigen ter plaatse gekomen en verricht meerdere metingen.

De gaslekkage is bij het gebouw van verstrekkingpunt Midden Groningen. De Hoofdweg tussen Schildwolde en Hellum is tijdelijk gestremd voor het verkeer. Enexis zal ter plaatse komen om het lek te dichten.