29-07-2019, Mark Heikens - 112Groningen

Brandweer blust bermbrand in Wagenborgen

Wagenborgen - De brandweer van Wagenborgen is maandagmiddag opgeroepen voor een berm/ruigte brand aan de Zwaagweg tussen Wagenborgen en Nieuw Scheemda.

Bij aankomst van de brandweer stond een berm te smeulen. Afgelopen vrijdag stond op exact de zelfde locatie de berm ook al in de brand. Doordat het veengrond is, is het opnieuw gaan branden. De brandweer heeft de berm omgeploegd en geblust met water.