29-07-2019, M. Kraan 112Gr.

Een dag na de verwoestende woningbrand Nieuwe Pekela

Nieuwe Pekela - De schade na de verwoestende brand afgelopen nacht is bij daglicht goed te zien. Zowel de bovenverdieping van de woning als de schuur zijn compleet verwoest.

Afgelopen nacht hebben de korpsen van Nieuwe en Oude Pekela & Stadskanaal er alles aan gedaan om de brand snel onder controle te krijgen. De vuurbelasting was echter al zo groot dat de brand van buitenaf bestreden moest worden. Bij daglicht is goed te zien wat de schade is.