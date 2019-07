30-07-2019, Mark Heikens - 112 Groningen

Auto raakt in sloot bij Siddeburen

Siddeburen - Aan de Huisweersterweg bij Siddeburen is maandag even na middennacht een automobilist de macht over het stuur kwijt geraakt en in een sloot terecht gekomen.

De hulpdiensten kregen omstreeks 01.09 uur de melding van het ongeluk. Bij het ongeluk raakte één persoon gewond en is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft het voertuig uit de sloot gehaald.