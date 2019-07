30-07-2019, Mark Heikens - 112 Groningen

Brand in gezondheidscentrum blijkt rokende bewoner

Siddeburen - De brandweer van Siddeburen en Wagenborgen zijn maandagnacht opgeroepen voor een brand bij gezondheidscentrum Siertheerd aan de Reint Dijkemastraat in Siddeburen.

Bij aankomst van de brandweer bleek een bewoner te hebben gerookt op de kamer, waarna het brandmeldsysteem in werking is gesteld. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon na tien minuten terug keren richting de kazerne.