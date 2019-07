30-07-2019, Joey Lameris, Robert v/d Veen, & Patrick Wind - 112Groningen.nl

Grote brand legt stal in as in Aduard (Video)

Aduard - In een stal aan de Evert Harm Woltersweg in Aduard heeft vanmiddag een grote brand gewoed. Bij de brand kwam veel rook vrij, dat vanaf verre afstand goed te zien was.

De brandweer rukte met groot materieel uit. Onderandere een schuimblusauto, een hoogwerker, een dobbelpomp en meerdere tankautospuiten kwamen ter plekke om de brand te bestrijden.





Het is onbekend wat er in de stal stond op het moment dat de brand uitbrak. Bij de grote brand vielen geen gewonden, wel stond er een ambulance klaar uit voorzorg.





In verband met de grote rookontwikkeling die bij de brand brij kwam werd er een NL-ALERT bericht uitgestuurd. Men verzorgt mensen in de buurt om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen.





Een woordvoerder van de Groninger brandweer laat weten dat de brandweer nog uren bezig zal zijn met nabluswerkzaamheden en dat het sein 'brand meester' is gegeven. Dit houdt in de de brand onder controle is.





Waardoor de brand is ontstaan zal op een later moment onderzocht moeten worden. De Evert Harm Woltersweg zal deels nog enkele uren gestremd zijn. RTVNoord DVHN